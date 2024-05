I tecnici del Servizio idrico del Gruppo Hera anche oggi stanno intervenendo nelle zone colpite dal nubifragio che ieri sera ha interessato soprattutto i territori di Vignola e Savignano sul Panaro. In particolare, sono in corso la pulizia delle caditoie – che potrebbero essere intasate da fango e detriti portati dall’esondazione di fossati e canali – e ricognizioni su tubature e allacciamenti.

Malgrado la pioggia torrenziale, non si registrano particolari problemi alle infrastrutture della multiutility che, nella notte appena trascorsa, è intervenuta con tutte le squadre reperibili in supporto ai vigili del fuoco, rispondendo a oltre una quarantina di chiamate.

Per quanto riguarda il servizio elettrico, i tecnici di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera che si occupa della distribuzione di gas ed energia elettrica, sono intervenuti soprattutto negli scantinati allagati di abitazioni private per mettere in sicurezza i contatori elettrici.

Poco dopo le ore 12 di oggi è stato inoltre ripristinato il servizio di energia elettrica agli utenti della zona di via Tavoni e via Po a Formica di Savignano, dove la pioggia torrenziale aveva causato lo scatto della linea. Qui è in corso la sostituzione dei contatori per una ventina di utenze.

I servizi ambientali sono garantiti ad eccezione delle strade non percorribili.