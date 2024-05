L’intitolazione della piazza del Parco della creatività di Modena alla famiglia Panini si può ora dire completata. Nel pomeriggio di lunedì 20 maggio, accanto alla targa scoperta il giorno dell’inaugurazione avvenuta lo scorso ottobre, come annunciato, è stata collocata anche una storica foto di famiglia. Si tratta di una foto risalente al 1968 che ritrae la famiglia Panini al completo: insieme ai fratelli Umberto, Giuseppe, Benito, Franco Cosimo, le sorelle Veronica, Norma, Maria Luisa, Edda e, in mezzo, la mamma Olga.

Per l’occasione, nonostante la pioggia battente, erano presenti diversi dei loro discendenti: Antonio e Giovanni figli di Giuseppe, Valerio figlio di Edda, Marco figlio di Umberto, Laura e Luca figli di Franco Cosimo, insieme al sindaco di Modena in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

La piazza del Parco della Creatività, l’area riqualificata tra le vie Peretti, Sigonio, Buon Pastore e Morane a due passi dal centro storico, dedicata alla creatività e all’innovazione, alla sperimentazione e alla ricerca in ambito culturale, è stata dedicata ai fratelli Panini per ricordare – come previsto dal Consiglio comunale già nel 2019 – le iniziative imprenditoriali di una famiglia modenese che bene simboleggiano il tema della creatività: dalle figurine all’editoria, fino alle collezioni fotografiche e automobilistiche.