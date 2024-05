La Fondazione Cresci@mo cerca insegnanti per le proprie scuole d’infanzia. Sul sito della Fondazione (https://www.fondazionecresciamo.it/) si può consultare l’avviso per la procedura di selezione di insegnanti d’infanzia, ai fini della formazione di una graduatoria con validità di 18 mesi, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e determinato al profilo di insegnante d’infanzia.

I posti attualmente vacanti sono otto, ma la graduatoria potrà essere utilizzata anche per i posti che si liberino successivamente all’emissione del presente bando.

La domanda deve essere presentata in carta semplice, redatta utilizzando il modulo allegato al presente e corredata da un dettagliato curriculum, in formato europeo. Domanda e curriculum vanno trasmessi entro le ore 12 del 15 giungo 2024 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: fondazionecresciamo@pec.it (la segreteria di Fondazione invierà un messaggio di avvenuto ricevimento).

La selezione dei candidati sarà effettuata da una apposita Commissione esaminatrice sulla base di una prova scritta alla quale saranno ammessi tutti coloro che avranno presentato domanda in possesso dei requisiti o ammessi con riserva e una prova orale a cui saranno ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.

Cresci@mo è una fondazione a completa partecipazione pubblica nata dalla volontà dell’amministrazione comunale allo scopo di gestire, attraverso un modello innovativo, i servizi scolastici e educativi rivolti alla fascia di età 0/6 anni, raccogliendo e sviluppando l’esperienza maturata in ambito comunale nell’organizzazione e nella gestione dei servizi per l’infanzia. Attualmente a Cresci@mo è affidata la gestione di 13 scuole d’infanzia e cinque nidi.