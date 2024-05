“Forza Italia in questi 5 anni si è dimostrata la forza politica più responsabile ed attenta sia in consiglio comunale che nella giunta, con i nostri assessori. Ora si presenta alle prossime elezioni con i volti storici del partito, ma anche con nuovi innesti civici.

Per queste consultazioni amministrative infatti è stato stretto un patto federativo con l’associazione ” Sassuolo al centro”, che in questi anni ha formulato proposte ed iniziative per il miglioramento della città.

Naturalmente appoggeremo con convinzione il Sindaco uscente Francesco Menani, perché crediamo che il lavoro svolto durante il mandato sia stato intenso e proficuo.

Inoltre il programma con il quale ci presentiamo alla città é il più competitivo e risponde con correttezza alle necessità dei Sassolesi.

Votare Forza Italia rappresenta la scelta giusta, perché il nostro è un movimento equilibrato ed espressione di tutti i ceti e le classi sociali.

Infatti nella squadra abbiamo esponenti del mondo imprenditoriale, del mondo lavorativo, dell’associazionismo, professionisti, studenti universitari e pensionati“.

La lista è composta da: Claudia Severi, Ugo Liberi, Massimo Malagoli, Davide Capezzera, Rita Biagetti, Simona Bruzzi, Stefano Casali, Lorenza Flori, Renzo Guazzi, Klaudja Haskaj, Andrea Massi, Rosella Moriconi, Orlando Ninzoli, Massimo Petocchi, Omar Sgarbi, Moira Stefani, Elisa Toni, Elisabetta Valentini