Giovedì 23 maggio al Teatro Dehon via Libia 59 Bologna, ore 21.00 LE SALAMANDRE, il gruppo teatrale dell’Associazione IL SENO di POI ODV, torna in scena con un nuovo spettacolo dal titolo VISITA PARENTI. Il gruppo, guidato da Tita Ruggeri, questa volta si confronterà con un testo che unisce la commedia brillante al giallo; tra colpi di scena e battute taglienti le attrici tenteranno di risolvere insieme al pubblico alcuni piccoli grandi misteri! Lo spettacolo è nell’ambito della 18^ edizione della rassegna “Diverse abilità in scena” promossa dall’associazione Gli amici di Luca a cura di Fulvio De Nigris. Ingresso a offerta libera.

L’Associazione IL SENO DI POI ODV ha costituito da anni questo gruppo che attraverso laboratori teatrali sostiene e accompagna donne con diagnosi di tumore al seno.

Non a caso il gruppo si sente rappresentato simbolicamente dalla SALAMANDRA, l’animale che, secondo molte antiche leggende, si pensava fosse l’unico in grado di rigenerarsi. Il prodigioso anfibio grazie alla propria forza e alla propria resistenza pare sia capace di vincere il fuoco, di sconfiggere addirittura le fiamme del male.

Per informazioni:

Gli amici di Luca odv – tel. 051 6494570 – info@amicidiluca.it – www.amicidiluca.it

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna – tel. 051 342934 – www.teatrodehon.it