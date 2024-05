Al via dal 25 maggio gli eventi dell’ormai tradizionale rassegna “Estiva 2024”, che proseguiranno fino a settembre a Castelfranco Emilia e nelle frazioni, con un ricco calendario di appuntamenti gratuiti e dedicati a un pubblico di tutte le età, realizzato grazie al grande lavoro di co-progettazione del Comune con la Proloco, le associazioni e le parrocchie del territorio.

Tra i tanti appuntamenti tornerà il “Cinetour sotto le stelle” con proiezioni di film d’animazione per famiglie, lo Slide Festival con musica e food trucks al Parco di Cà Ranuzza (dal 13 al 16 giugno), si festeggerà la 20^ edizione del Castelfranco Blues Festival (22 e 23 giugno) e sono previsti tanti concerti, spettacoli, conferenze in piazza, manifestazioni sportive, ma anche animazione e laboratori per bambini e feste nelle frazioni.

In questo weekend inaugurale di “Estiva 2024”, il sabato sera alle 20.45 in Piazza Garibaldi, si terrà il galà di danza e parole del progetto “Tana Libera Tutte e Tutti”, con Paola Saluzzi e Simona Atzori, a cura di Kinesfera ASD. Alla Cavazzona, nell’area della Parrocchia, viene organizzata una festa anni ’50, con balli e musica a cura delle Parrocchie della Zona Pastorale di Castelfranco Emilia.

Nella mattinata di domenica spazio allo sport con la 39° camminata-Festa dello sport, una manifestazione ludico motoria aperta a tutti con percorsi differenziati, a cura della Polisportiva Castelfranco Emilia, con ritrovo al Parco la Stalla alle ore 8.

I prossimi appuntamenti sono sabato 1 giugno con la cena in strada a Manzolino, il consueto appuntamento conviviale lungo la via principale del paese e serata musicale a seguire, a cura del Circolo Arci Preti di Manzolino e domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, con il grande evento di musica a Villa Sorra “Le Radici e le Ali”, a partire dalle 14.30, dove si esibiranno tanti artisti locali ed emergenti e il grande ospite Vinicio Capossela.

Il programma completo è consultabile sul sito del Comune di Castelfranco Emilia.