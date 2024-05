Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 maggio, operatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia hanno proceduto con l’esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Reggio Emilia il 22 maggio, nei confronti di un soggetto abituale frequentatore di via Emilia San Pietro e zona limitrofe.

Si tratta di un 53enne italiano, con diversi precedenti in materia di sostanze stupefacenti, condannato da ultimo in via definitiva nel 2019 proprio per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, che deve ancora scontare una pena di 1 anno e 11 mesi di reclusione, è stato rintracciato nel primo pomeriggio nelle adiacenze di via Emilia San Pietro da alcuni operatori della Squadra Volanti impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio.

Dopo essere stato condotto presso i locali della Questura e al termine degli accertamenti di rito, il 53enne verrà associato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia in esecuzione dell’ordine di carcerazione.