Florim ha pubblicato la 16a edizione del “Bilancio di Sostenibilità”, il documento che descrive in modo trasparente i risultati ottenuti sul piano economico, sociale e ambientale nel 2023 e presenta gli obiettivi in programma per il prossimo futuro.

“L’anno appena concluso verrà ricordato per l’inizio di un ulteriore nuovo conflitto armato e per il protrarsi dell’instabilità geopolitica, con effetti negativi anche sull’economia. In tale contesto, pur avendo assistito ad una generale contrazione dei volumi rispetto al 2022, FLORIM, forte dei brillanti risultati conseguiti negli ultimi anni, ha continuato a guardare al futuro con ottimismo confermando il piano di investimenti che era iniziato l’anno precedente – questo il commento del Presidente Claudio Lucchese nella lettera agli Stakeholder – che prosegue: Merita citare che nel biennio 2022-2023 sono stati realizzati interventi per oltre 270 milioni di euro sia nelle sedi italiane che in America principalmente mirati ad un rinnovo impiantistico”.

Il profilo economico del 2023 evidenzia un fatturato consolidato di 467 milioni di euro e investimenti pari a 121 milioni di euro – oltre 270 milioni nel biennio. Dato in significativa crescita rispetto al periodo precedente e in linea con il piano di rinnovo impiantistico avviato nel 2022 volto all’innovazione, al contenimento delle emissioni e al miglioramento della qualità del prodotto.

In tema ambientale si segnala la realizzazione di una nuova vasca di grandi dimensioni (350m × 6,2m) nello stabilimento di Mordano per la raccolta delle precipitazioni. Insieme agli impianti già presenti, l’azienda ha potuto recuperare e riutilizzare nel 2023, circa 7 milioni di litri di acqua piovana.

Continua anche la produzione di energia pulita con 127.000 mq di superfici coperte da impianti fotovoltaici con una potenza di 12,3 MWp. Dal 2012, anno di entrata a regime dei primi pannelli installati, FLORIM misura le emissioni di CO 2 evitate grazie all’energia autoprodotta e all’acquisto di energia proveniente da fonti rinnovabili certificate (dal 2021) raggiungendo in 12 anni 152.845t di CO2 non emessa (di cui 23.457t solo nel 2023). Da segnalare anche il progetto di superfici Carbon Neutral presentato dall’azienda nel 2023.

Continuano le attività di responsabilità sociale con focus sui dipendenti e sul territorio grazie anche al contributo della Fondazione Ing. Giovanni Lucchese. Nel 2023, dopo 10 anni di intensa attività del Centro Salute e Formazione, è stato siglato un nuovo accordo con Ospedale di Sassuolo sempre rivolto alla formazione del personale medico e paramedico e al beneficio per i dipendenti Florim nell’accesso alle prestazioni sanitarie. Progetti di sostegno per i danni dell’alluvione in Romagna, e per il supporto ad Avis e Croce Rossa Italiana sono descritti nello stesso capitolo, a fianco delle numerose attività di welfare aziendale.

Nella relazione di impatto che – come Società Benefit – l’azienda redige annualmente, si leggono inoltre gli obiettivi per il futuro, tra i quali il rinnovo della certificazione B Corp e la riduzione dei consumi di energia elettrica.