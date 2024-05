Prosegue il Sempre Maggio Fioranese con tanti eventi per tutti i gusti! E così sabato 25 maggio alle 21.30, direttamente da X Factor, la rassegna vedrà salire sul palco di Piazza Menotti i Disco Club Paradiso in un concerto gratuito, e ad aprire il live sarà la band ERISU Female.

Il giorno successivo, domenica 26 maggio, un grandissimo evento culturale intitolato “Cuore e mente di un viaggiatore”, diviso in due parti e dedicato alla figura del grande Tiziano Terzani. Sua moglie, la scrittrice Angela Terzani Staude, alle 11.00 converserà con la psicologa e autrice Ameya Gabriella Canovi in “Dialoghi sull’amore” presso il Teatro Astoria. Nel pomeriggio alle 17.00 invece Angela Terzani parteciperà a un incontro con Tamara Baris e moderato da Àlen Loreti (curatore dell’opera di Tiziano Terzani “Questa lotta ci riguarda – Terzani e la verità come impegno”) presso Villa Cuoghi.

Sempre domenica 26 dalle 9.30 alle 12.30 sarà possibile visionare la mostra fotografica di Giulio Callegari intitolata “Fioranesi brava gente” all’interno del Centro Vittorio Veneto; mentre alle 21.30 ci aspetta il concerto dei 3G Project ancora in Piazza Menotti.

Vogliamo ricordare che una parte degli eventi del Sempre Maggio Fioranese vede l’importante sostegno di Fondazione Modena.