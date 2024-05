Si conclude martedì 28 maggio 2024 alle 20.30 la Stagione di Danza al Teatro Comunale di Modena con Natalia Osipova in Force of Nature, un programma di affascinanti coreografie di danza classica e contemporanea. Acclamata in tutto il mondo come una delle più grandi ballerine della sua generazione, Natalia Osipova sarà protagonista di una serata di assoli e duetti ineguagliabili per virtuosismo e bellezza.

Emozionante, eclettico e coinvolgente, il programma offre uno spettacolo per tutti e uno showcase che mette in mostra le caratteristiche di Natalia Osipova e la sua straordinaria versatilità in termini di tecnica e stile. Lo spettacolo presenta coreografie firmate dai grandi nomi della danza, fra passato e presente, quali Marius Petipa, Jason Kittelberger, Shahar Binyamini, Pawel Glukhov, Alexey Ratmansky, Frederick Ashton e Michael Fokine. Non mancheranno brani celebri dal balletto classico, dalla Morte del Cigno, su musica di Camille Saint-Saëns al passo a due del Cigno bianco dal Lago dei Cigni su musica di Chaikovskij. A fianco di Natalia Osipova si esibiranno alcuni fra i migliori ballerini quali Reece Clarke, primo ballerino del Royal Ballet, Daria Pavlenko, prima ballerina del Teatro Mariinskij, Joseph Kudra, primo ballerino del Theatre Rambert di Londra e il danzatore e coreografo Jason Kittelberger.

Già prima ballerina del Teatro Bolshoi di Mosca, nel 2013 Natalia Osipova è diventata prima ballerina del Royal Ballet di Londra dopo il successo nel ruolo principale del Lago dei cigni a fianco di Carlos Acosta. Appare regolarmente come artista ospite in compagnie di tutto il mondo, oltre che protagonista di produzioni proprie in cui presenta brani classici e contemporanei, alcuni commissionati e coreografati per lei da autori quali Alexei Ratmansky, AkramKhan, Sidi Larbi, Arthur Pita e Iván Pérez. Tra i suoi riconoscimenti figurano molteplici Critics’ Circle National Dance Awards e il Benois de la Danse. Nel 2019 è stata protagonista del film documentario a lei dedicato proprio dal titolo Force of Nature, uno sguardo inedito sulla vita lavorativa di una delle più grandi artiste del mondo. Nel 2022 ha fondato il Bloom Dance Project: una società di produzione indipendente nata per condividere il meglio del suo repertorio e per creare nuove opere caratterizzate da un’unione originale fra danzatori e team creativo, nonché per promuovere attraverso tour mondiali l’arte della danza a un pubblico più ampio.

Biglietti Da € 14 a € 40 salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.