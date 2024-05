Tra Pavullo e Polinago, chiuderà al transito un tratto di strada provinciale 33, da lunedì 10 giugno per circa due mesi fino a giovedì 8 agosto, per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte Ronco vecchio e del ponte di Brandola in Comune di Polinago.

La chiusura, che partirà dopo la fine dell’anno scolastico in corso, verrà segnalata sul luogo con la deviazione stradale dei percorsi alternativi individuati ed è stata programmata in modo da non interferire con il transito degli studenti alla riapertura del prossimo anno scolastico 2024/2025.

Successivamente alla riapertura di agosto i lavori proseguiranno e si circolerà a senso unico alternato fino alla fine dei lavori.

La consegna lavori è prevista per il prossimo 6 giugno e si concluderanno entro gennaio 2025 e le opere saranno realizzate dalla ditta Pro service costruzioni srl.