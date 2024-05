Il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione della licenza di un pubblico esercizio sito in via Galliera a Bologna per 15 giorni.

Ieri, 22 maggio, personale della Polizia Locale Sezione Commerciale, ha effettuato un servizio di controllo presso il pubblico esercizio in questione, finalizzato all’accertamento delle autorizzazioni e al rispetto delle prescrizioni previste per legge, sollecitato dalle numerose segnalazioni e richieste di intervento per disturbo della quiete pubblica e assembramenti pericolosi per la viabilità sulla medesima strada.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno ravvisato la presenza di numerosi avventori, riversati in strada, intrattenuti da della musica diffusa ad altissimo volume.

II Questore ha così ritenuto necessario adottare la misura preventiva e cautelare in oggetto, per contrastare la situazione pericolosa per l’ordine e la sicurezza pubblica ed evitare il degenerare della stessa.