Domenica 26 maggio alle ore 10:30 alla presenza del sindaco di Castellarano dr. Giorgio Zanni, del parroco, della direttrice della Farmacia comunale Paola Filippi e dei progettisti ing. DAZZI-FILIPPI, in Via Radici In Piano 9, verrà inaugurata la nuovissima e bellissima farmacia comunale di Tressano Castellarano, trasferita da Via Radici in Piano 35 a Via Radici In Piano 9.

La nuovissima farmacia comunale è dotata di attrezzature all’avanguardia, tra le quali: l’analizzatore del sangue e delle urine, l’elettrocardiografo ed elettrocardiogramma dinamico; inoltre è fornita di un modernissimo magazzino automatico robotizzato, di diverse stanze di servizio alla persona, alla vaccinazione ed altri comfort di ultima generazione.

Ma la novità assoluta è che la farmacia comunale è provvista di Farmadrive, cioè, possibilità di essere serviti senza scendere dall’auto. Senza dubbio è l’unica in provincia di Reggio Emilia ad offrire anche questo servizio.

“Il Farmadrive- spiega in una nota la sua direttrice – è sempre aperto a tutti e certe volte può diventare un servizio di grande importanza ed utilità”: ad esempio per “chi ha difficoltà di deambulazione, per gli anziani o per mamme con bambini in auto nella fase del sonno, o con il proprio amico a quattro zampe”. Ma soprattutto, a volte per comodità ed evitare la ricerca di un parcheggio per comprare un farmaco.

Per accedere al servizio Farmadrive, che è del tutto gratuito, basta accostare la propria automobile allo sportello “seguendo la segnaletica orizzontale, durante gli orari di apertura della farmacia comunale “. Ovvero dal lunedì al venerdì con orario (8:30-13 e 15:30-19:30) sabato e domenica dalle 9 alle 12:30. Il servizio è attivo anche quando la farmacia è di turno, è sufficiente suonare il campanello per essere comodamente serviti in sicurezza.

La nuova farmacia comunale è nella sede storica dell’ex caseificio Caffarello circondata da un ampio parcheggio pubblico e da una strada larga oltre quattro metri che conduce al Farmadrive.

La nuova struttura dell’edificio è antisismica, a consumo energetico vicino allo zero e rispetta già i canoni green previsti dalla normativa europee per il 2035.