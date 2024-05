La Presidenza della Giunta e l’Assessorato all’Università esprimono il sentito cordoglio della Regione Emilia-Romagna per la scomparsa del Magnifico Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, professore Franco Anelli, e si stringono commossi al dolore della sua famiglia e dell’intera comunità universitaria, a cui aveva dedicato la vita con impegno, passione e generosità.

Nato a Piacenza, il professore Anelli ha insegnato diritto civile presso la sede piacentina dell’Università Cattolica fino al 2012 e si è speso generosamente per lo sviluppo dell’Ateneo in città. Nel corso della sua carriera ha sempre collaborato efficacemente con le istituzioni locali e regionali e nel 2020, nel ruolo di Rettore, ha siglato con la Regione il Patto per il Lavoro e per il Clima, permettendo l’adesione dell’Ateneo lombardo al documento proposto e sottoscritto dalla Regione Emilia-Romagna insieme a tutte le parti sociali.