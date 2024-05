A Monte Carlo la Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso le qualifiche in pole davanti alla McLaren di Oscar Piastri e all’altra Ferrari di Carlos Sainz, terzo. La Red Bull di Max Verstappen è sesta.

Le qualifiche Ferrari:

Q1. Le Ferrari vanno in pista con gomme Soft. Charles ottiene 1’11”653, Carlos fa 1’11”942. Lo spagnolo entra per un nuovo set di Soft, mentre il monegasco scende a 1’11”584. Sainz con le gomme nuove passa il turno insieme al compagno di squadra ottenendo 1’11”543.

Q2. Charles monta un nuovo treno di Soft, mentre Carlos tiene in macchina le gomme di fine Q1. Lo spagnolo fa segnare 1’11”177, Leclerc 1’11”289. Entrambi cambiano le gomme e tornano in pista. Sainz centra 1’11”075, mentre Charles scende a 1’10”825. Accedono tutti e due al Q3.

Q3. Due tentativi sia per Charles che per Carlos. Leclerc ottiene 1’10”418, il suo compagno fa 1’10”673. Con il nuovo set Leclerc si migliora e centra la pole position in 1’10”270. Ottimo anche Carlos che in 1’10”518 è terzo.