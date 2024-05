Un bando per sostenere lo sport a scuola. Il Comune di Maranello ha pubblicato nei giorni scorsi il bando “Sport a scuola” finalizzato all’erogazione di contributi per progetti di attività motoria da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) per l’anno scolastico 2024/2025. Con il bando l’amministrazione comunale intende sostenere economicamente le società, associazioni ed altri organismi sportivi senza scopo di lucro, che operano sul territorio comunale e che realizzeranno progetti per la diffusione di attività motorie, da inserire all’interno del Piano dell’Offerta Formativa del prossimo anno scolastico, a condizione che vengano approvati dalle scuole.

Le domande vanno presentate entro le ore 12 di lunedì 10 giugno. Tutte le informazioni sul sito del Comune e presso l’Ufficio Sport, tel. 0536 240020, lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.00, il giovedì dalle 14,30 alle 18,30.