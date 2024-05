L’associazione sportiva di Corlo organizza e promuove nelle giornate del 31 Maggio e 01-02 Giugno la seconda edizione di MOVE.T all’interno dello Stadio Zambelli di Corlo con il patrocinio del comune di Formigine.

Tre giorni di grande energia all’insegna di sport, dj set, food e occasione per tutti di creare comunità e aggregazione all’ aperto in amicizia. È negli occhi luminosi dei ragazzi o comunque di tutti i volontari che si intravede la vera forza di questo evento: la voglia di stare insieme. Nello specifico la musica sempre presente disegnerà i contorni di questo hub ideale: alternanza di Dj set dalle H.20 ma anche tanto gioco, tornei sportivi, due drink bar e uno spot food aperto dalle H.20,00 e un artista, Drew Nori (che ha 6 milioni id followers su Tik Tok ), che coinvolgerà i presenti mentre realizzerà le sue opere di murales nelle serate di venerdì e sabato. Insomma, un contenitore vario in cui curiosare, giocare ballare o semplicemente ritrovare passioni e amici.

MOVE.T è il bellissimo nome che i ragazzi hanno dato all’iniziativa: mescola allegramente l’indicazione inglese di muoversi spostarsi uscire e il più tradizionale “movet” sintesi del dialetto “dat ‘na mòsa”.

Sarà presente anche un punto informativo del “Progetto Zone”, proposto dalla Cooperativa Aliante, che si occupa della prevenzione dei comportamenti a rischio, raggiungendo i giovani nei luoghi di divertimento.

Non c’è modo migliore per invitare tutti all’ appuntamento che apre le porte dell’estate: Corlo, con la sua fantastica Associazione Sportiva, ci aspetta per condividere con simpatia tre serate straordinarie e ci suggerisce di tenere aperte le finestre per fare entrare il sound e l’allegria. E chissà… con un po’ di fantasia siamo sicuri che vedremo ballare anche l’umarel davanti al cantiere del logo di MOVE.T.

MOVE.T PER PUNTI: