Il 28 maggio alle ore 18.30, si terrà presso la sede della Croce Rossa di Modena di Via Attiraglio 3/A – Sala polivalente- si terrà un incontro aperto al pubblico sul tema “I lasciti testamentari” con il patrocinio dell’Ordine Notarile di Modena e la partecipazione del Presidente dott. Antonio Nicolini che presenterà’ e risponderà alle domande afferenti questo delicato argomento.

Il lascito testamentario solidale è strumento importante e nuovo per il Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana, perché potrà contribuire al conseguimento del fondamentale scopo perseguito dall’Associazione di “sostenere e di assistere un numero sempre crescente di persone vulnerabili e bisognose presenti sul territorio”.

Si tratta di una liberalità che si realizza attraverso la redazione del testamento (in qualunque forma). Una volta tutelati gli eredi legittimi, qualunque persona e qualunque associazione può beneficiare di un lascito, purché questa volontà sia esplicitata sul testamento.

E’ possibile lasciare in eredità somme di denaro, azioni, titoli d’investimento, beni mobili o immobili e polizze vita. Da ricordare il fatto che ogni eredità devoluta a enti no profit è esente da imposta di successione.

Per ogni tipo di informazione si può far riferimento al sito di Croce Rossa Italiana– Comitato di Modena (www.crimodena.it) o scrivere una mail a modena@cri.it