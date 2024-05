Dopo il grande successo della prima e della seconda edizione, con centinaia di progetti in gara da tutto il mondo, sono aperte le candidature per partecipare alla terza edizione degli Emilgroup Project Awards, il riconoscimento lanciato da Emilgroup volto a premiare progetti internazionali realizzati con le collezioni ceramiche Emilgroup che si siano distinti per creatività, originalità e design.

Un premio per i professionisti (architetti, designer, progettisti) che scelgono l’eccellenza Emilgroup, e che incarnano e veicolano i valori di un gruppo solido, fortemente proiettato al futuro e all’innovazione, che mette sempre al centro la qualità, la creatività, la cura del dettaglio e l’unicità del proprio lavoro.

“Dopo il grande successo della prima e della seconda edizione, siamo felicissimi di riproporre gli Emilgroup Awards anche quest’anno” dichiara Giorgia Gallaro, Responsabile Comunicazione di Emilgroup. “I riscontri sono positivi, stiamo ricevendo sempre più candidature, nazionali e internazionali. Questo ci fa capire che stiamo costruendo, in modo creativo, una solida community di architetti, designer e costruttori affezionati ai nostri prodotti. Vedere poi come le nostre ceramiche diventino protagoniste di splendidi progetti internazionali ci riempie di orgoglio”.

I valori di Emilgroup

Emilgroup è attenzione al dettaglio, estetica, funzionalità, ricerca di materiali pregiati e unici, adatti a ogni tipo di ambiente e personalità. Dal 1961, con una forte presenza internazionale, rappresenta uno dei più grandi esempi di Made in Italy, fatto di storia e capacità di innovare.

I progetti premiati saranno quelli che meglio avranno interpretato i valori e le eccellenze del Gruppo: qualità, artigianalità, passione per i dettagli, amore per il design.

“Con questa iniziativa vogliamo valorizzare e mettere in mostra il talento, la creatività e la passione di tutti i professionisti che hanno voluto creare soluzioni e stili con le nostre esclusive ceramiche. L’innovazione, la ricerca e l’attitudine alla sperimentazione sono la nostra vocazione” dichiara Giorgia Gallaro.

Il reparto Ricerca e Sviluppo

Il cuore pulsante di Emilgroup è il suo reparto interno di Ricerca e Sviluppo, un’officina creativa dove convivono esperienze, sperimentazione e contaminazione di idee.

Le soluzioni ceramiche proposte sono uniche e particolari, in grado di esaltare ogni ambiente. Grazie a una resa estetica di altissimo livello, una tridimensionalità realistica e una grande varietà di grafiche, nello stesso ambiente nulla mai si ripete: dominano stile e originalità e ogni spazio riflette l’identità di chi lo vive.

Chi può partecipare al contest

Con la terza edizione degli Emigroup Project Awards, l’azienda vuole valorizzare e rendere omaggio agli inventori delle creazioni architettoniche realizzate con i prodotti Emilgroup. Un premio – – ideato in collaborazione con BTREES, digital agency di Ebano Spa che segue la comunicazione di Emilgroup – pensato per architetti, designer e progettisti che vogliono far conoscere i propri lavori, e che scelgono i prodotti Emilgroup perché raffinati, creativi, resistenti e soprattutto unici.

4 premi per 4 categorie di progetti

La giuria di esperti decreterà un vincitore per 4 categorie:

Ispirazione – Il progetto vincitore esprimerà perfettamente il concept originario e l’ispirazione della collezione Creatività – Il progetto combina in modo originale e creativo più collezioni, valorizzandone al massimo le potenzialità Prestigio – Progetti architettonici dal forte impatto visivo, capaci di emozionare e stupire: potente forza espressiva, design unico, in grado di comunicare bellezza, fascino ed armonia Evoluzione – Progetti architettonici che vanno oltre il rivestimento (pavimenti e pareti) e concepiscono le serie Emilgroup come materia duttile per caratterizzare gli spazi in piena libertà: countertop, mobili, facciate ventilate.

Come e quando presentare i progetti

I progetti possono essere inviati fino al 31 agosto 2024.

Visto il grande successo delle due passate edizioni 2022 e 2023, Emilgroup ha ideato un sistema di candidatura online che permette di candidate il proprio progetto in pochi minuti, in 4 semplici passaggi.

Qui il form per candidare i progetti agli Emilgroup Project Awards 2024:

https://www.emilgroupawards.com/form/it/

I 4 progetti vincitori saranno premiati come “Emilgroup Project Awards 2024 Winner” e proclamati ufficialmente il 23 settembre 2024 presso la sede Emilgroup a Fiorano Modenese: otterranno menzioni speciali e avranno visibilità su tutti i canali dell’azienda, anche internazionali.

Qui i progetti vincitori 2022: https://www.emilgroupawards.com/vincitori/

Qui i progetti vincitori 2023: https://www.emilgroupawards.com/vincitori-2023/

La giuria

La giuria è formata da un team con decennale esperienza nel settore, composta da direttori creativi, architetti, designer e professionisti di comunicazione digitale, che valuteranno i progetti candidati e decreteranno il vincitore in ognuna delle 4 categorie.

Ecco i membri della giuria 2024: