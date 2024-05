In vista delle elezioni amministrative ed europee di sabato 8 e domenica 9 giugno, sono previste agevolazioni tariffarie per gli elettori che devono affrontare viaggi per raggiungere il seggio già a partire dal 30 maggio. Le agevolazioni riguardano i percorsi ferroviari, via mare, autostradali e aerei sia per i residenti all’estero sia per chi abita in Italia.

La comunicazione della Prefettura è consultabile sulla specifica sezione del sito istituzionale https://www.comune.modena.it/argomenti/elezioni.

Per i percorsi ferroviari l’agevolazione è prevista nell’arco temporale di venti giorni a ridosso dalle votazioni (viaggio di andata a partire dal 30 maggio, viaggio di ritorno fino al 19 giugno e, in caso di ballottaggio alle elezioni comunali, viaggio di andata dal 14 giugno e viaggio di ritorno fino al 4 luglio). Trenitalia spa prevede sconti del 60 per cento sulle tariffe regionali e del 70 per cento per il servizio nazionale. Riduzioni del 60 per cento anche per Italo e Trenord srl.

Per i viaggi via mare il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha dato disposizioni alle società marittime di prevedere la riduzione del 60 per cento del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”.

Le agevolazioni autostradali prevedono l’esenzione del pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale per gli elettori italiani residenti all’estero. L’agevolazione è valida per il viaggio di andata dalle ore 22 del quinto giorno precedente al voto e per il viaggio di ritorno fino alle 22 del quinto giorno successivo.

Lo sconto per i biglietti aerei, pari a 40 euro su biglietti andata e ritorno da e per l’Italia, è applicato dalla compagnia Ita Airways ed è valido per viaggi da 7 giorni prima del voto fino a 7 giorni dopo la consultazione elettorale.