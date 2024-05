Si chiama Fuoripista il nuovo festival sostenuto e patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato da ATER Fondazione e da Teatro Necessario, che da fine maggio a metà agosto compirà un viaggio in sette luoghi dell’Appennino emiliano romagnolo, insediando in ciascuna un piccolo villaggio temporaneo a tema circense: una tre giorni di spettacoli tra circo contemporaneo, concerti, parate, attrazioni speciali.

Ed è proprio da Marzabotto che il Festival prende il via per la prima volta, il circo-villaggio si animerà al Parco Peppino Impastato da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno. L’evento si realizza con il patrocinio del Comune di Marzabotto e dell’Unione dei Comuni dell’appennino bolognese.

Si inizia venerdì 31 maggio alle ore 18:30 con “Don Chisciotte” del Teatro dei Venti, uno spettacolo teatrale altamente scenografico con trampolieri e fuochi in forma di parata che si snoderà tra le vie della città. Seguono gli spettacoli del Teatro Necessario presso il Parco Peppino Impastato, il primo alle ore 21:30 è “Nuova Barberia Carloni”, spazio a clownerie, giocoleria, musica e comicità; alle ore 22:45 il concerto “Attacchi di manouche” chiude la prima serata di eventi, il duo formato dal clarinettista Alessandro Mori e dal chitarrista Corrado Caruana si esibirà in un concerto dallo spirito gypsy jazz.

Gli eventi riprendono sabato 1° giugno, alle ore 18:30 in cartellone vi è “Clown in libertà” spettacolo cult di circo contemporaneo di Teatro Necessario, sul palco tre buffi, simpatici e talentuosi clown, che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione.

Molto atteso il concerto a seguire, alle ore 21:30 la voce inconfondibile di Ginevra Di Marco fonde il proprio universo interpretativo con le poesie di Franco Arminio in uno spettacolo tutto nuovo “È stato un tempo il mondo”. Un mix di musica e parole che nel suo titolo riprende il verso di una canzone dei CSI e attraverso canzoni e poesie popolari, canzoni d’autore, momenti intimisti e di festa

vuole ricordarci cosa è stato il mondo e cosa sta diventando.

Il villaggio si chiude domenica 2 giugno con due divertenti momenti di circo contemporaneo. Alle ore 18:30 appuntamento con “Paccottiglia Deluxe” del Circo Pacco, una dissacrante e irriverente Visual Comedy in cui il mondo del circo rivive in chiave parodistica; in chiusura di manifestazione la clownerie, la musica e la comicità di “Nuova Barberia Carloni” alle ore 21:30, tre clown senza lavoro rilevano una antica barberia, determinati a restituirla ai fasti di un tempo.

Ma in Fuoripista non ci sono solo spettacoli: nel villaggio-circo di Marzabotto sono previste anche attrazioni e progetti speciali , a disposizione del pubblico ad ingresso gratuito, a partire dalle ore 19 del venerdì e dalle ore 18 del sabato e della domenica. Nello specifico, ci sarà la “Bottega Schmidlap” con i suoi Rimedi letterari, una bottega itinerante che spaccia un menù letterario come “cura” sintomatica per i più svariati malanni. E il “Veroscopio”, dispositivo di invenzione del drammaturgo circense Giacomo Costantini che immerge lo spettatore in una dimensione intima, e “Il tavolino periodico di Mademoiselle Lenormand” a cura dell’Associazione Ottotipi Spaccio D’arte, con Silvia Scotti in veste della famosa cartomante con il suo mazzo di Tarocchi. E infine “Nautilus” del Collettivo Lambe Lambe, una performance originale che prevede l’installazione di un insieme di teatri in miniatura, gli spettatori, a piccoli gruppi, entrano nello spazio della performance e attraverso la visione di un micro-spettacolo.

Informazioni e biglietteria

Parco Peppino Impastato, via Matteotti, 8 – Marzabotto

Vendita biglietti online su www.vivaticket.com e in loco un’ora prima dell’inizio del primo spettacolo.

Per informazioni carolina@teatronecessario.it giulia@teatronecessario.it www.teatronecessario.it www.ater.emr.it