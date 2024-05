Con l’obiettivo di ridurre la diffusione della zanzara tigre nell’area verde intorno alla scuola d’infanzia Modena est, mercoledì 29 maggio prende il via una campagna informativa porta a porta indirizzata ai residenti e alle attività produttive e commerciali che affacciano sul parco.

La campagna, che prosegue a giugno, consiste nella visita, annunciata con una lettera che sarà distribuita nelle cassette della posta a partire, appunto, da mercoledì 29 maggio, di operatori della cooperativa La Lumaca dotati di cartellino di riconoscimento. Gli operatori forniranno informazioni e suggerimenti utili per combattere la proliferazione delle zanzare e consegneranno gratuitamente un blister con pastiglie larvicide. Inoltre, con il consenso degli interessati, potranno anche effettuare un controllo nei cortili e nei giardini per individuare eventuali focolai larvali in atto o la presenza di condizioni favorevoli alla riproduzione e al rifugio delle zanzare.

L’iniziativa è organizzata dal Musa, Multicentro salute e ambiente del Comune di Modena con un finanziamento regionale e si inserisce nella campagna contro la diffusione della zanzara comune e della zanzara tigre già in atto, come tutti gli anni, da aprile a ottobre e che prevede azioni da parte dell’amministrazione comunale per la disinfestazione delle aree pubbliche (con trattamenti larvicidi in caditoie e tombini, nei cimiteri e nei fossati) e da parte dei cittadini per rimuovere potenziali focolai larvali nei cortili e nei giardini.

Questi spazi, infatti, costituiscono la maggior parte dei siti in cui può nascere la zanzara tigre ed è fondamentale che ogni cittadino provveda alla rimozione di tutti i potenziali focolai larvali eliminando i ristagni d’acqua, svuotando i sottovasi e usando con regolarità i prodotti larvicidi (pastiglie, gocce) nei tombini, nelle griglie di scarico, nei pozzetti di raccolta delle acque piovane e nei luoghi dove non è possibile eliminare le raccolte d’acqua. Ogni volta che piove occorre ripetere i trattamenti e svuotare qualsiasi recipiente. Per contrastare le zanzare riducendo l’utilizzo di larvicidi è utile anche installare una zanzariera nei tombini dei cortili privati, tendendola bene tra il tombino e la cornice di chiusura.

Fondamentale è anche la protezione personale, in particolare attraverso l’uso di repellenti: per ridurre la presenza degli insetti negli ambienti chiusi occorre utilizzare zanzariere alle finestre, fornetti elettrici o vaporizzatori adatti all’uso domestico e repellenti a uso topico, indossare indumenti di colore chiaro che coprano il più possibile, evitare profumi, creme e dopobarba che possano attrarre gli insetti.

Tutte le informazioni utili per il contrasto alla proliferazione della zanzara tigre e per la protezione personale da questi insetti si trovano sul sito dell’amministrazione comunale (www.comune.modena.it/argomenti/spazio-verde/lotta-alle-zanzare).