Venerdì 31 maggio 2024, alle ore 10.30, presso l’Auditorium della Fondazione Universitaria “Marco Biagi”, in Largo Marco Biagi n.10 a Modena, si terrà il convegno dal titolo “Le vittime dell’odio”, promosso dall’Osservatorio per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori (OSCAD).

L’Osservatorio è un organismo interforze (Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri) che si occupa di prevenzione e contrasto a tutte le forme di odio e discriminazione e che di recente ha allargato le proprie competenze anche alla tutela e promozione dei diritti umani, il cui presidente – che interverrà in qualità di relatore – è il Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie Prefetto Vittorio Rizzi.

Il convegno, rivolto principalmente agli studenti – dei quali sarà presente una numerosa rappresentanza proveniente dal Liceo Classico/Linguistico Muratori San Carlo; dall’I.I.S. Fermo Corni – Liceo e Tecnico; dall’I.T.I.S. Enrico Fermi e dall’I.T.E.S. Jacopo Barozzi – ha come obiettivo quello di contribuire alla diffusione di una cultura della tolleranza e del rispetto, in un’ottica di prevenzione di condotte discriminatorie, motivate da un pregiudizio nei confronti delle vittime, in relazione all’etnia, al credo religioso o alla disabilità.

Il convegno si dividerà in due momenti, un primo panel approfondirà la tematica della discriminazione nello sport, mentre il secondo è dedicato alla discriminazione verso le persone con disabilità.