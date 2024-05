Burattini protagonisti a Sasso Marconi: nel fine settimana parte “Piccoli Teatri”, la rassegna che, alternando spettacoli e laboratori, intende svelare a grandi e piccini la potenza comunicativa del teatro di figura.

Giunta alla XXV edizione, la rassegna propone cinque spettacoli serali portati in scena con l’ausilio di burattini, marionette e pupazzi. Cinque divertenti storie che tra viaggi immaginari, personaggi spaventosi, animali immaginifici e le immancabili avventure di Arlecchino, porteranno il pubblico alla scoperta del magico mondo dei burattini. In più, tre laboratori pomeridiani per liberare la propria creatività costruendo maschere, oggetti e personaggi.

Si comincia venerdì 31 maggio (h 21) con “L’acqua miracolosa”, spettacolo dell’associazione “I burattini della Commedia”. La rassegna prosegue sabato 1 giugno con “Piccola collezione di animali fantastici”, spettacolo della Compagnia Barbariccia proposto a intervalli di mezz’ora, tra le 19 e le 21, mentre domenica 2 è la volta del laboratorio “Il treno dei desideri”.

“Piccoli Teatri” osserverà poi una pausa per riprendere venerdì 7 giugno con altri appuntamenti distribuiti nell’arco del week-end. Domenica 9 alle 18.30, a conclusione del laboratorio “Il treno dei desideri”, grande parata in Piazza dei Martiri per festeggiare insieme i 25 anni della rassegna.

Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgono nel Giardino Gimbutas del capoluogo (o, in caso di maltempo, negli spazi coperti adiacenti: la Sala comunale Renato Giorgi e il Teatro comunale).

Per gli spettacoli, l’ingresso è libero con l’unica eccezione dello spettacolo di sabato 1/6, per cui è richiesta la prenotazione a info.giullare@gmail.com

Per i laboratori i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione a info.giullare@gmail.com – I materiali per le attività (colori, colla e forbici) vanno portati da casa.

La rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune con la Direzione artistica di Teatrino Giullare, compagnia teatrale di Sasso Marconi già insignita di importanti riconoscimenti nazionali (come il Premio della Critica e il Premio Speciale “Ubu”).

“Piccoli Teatri” fa parte di “Bologna Estate 2024”, il cartellone di attività promosso e coordinato da Comune di Bologna e Città Metropolitana di Bologna – Territorio turistico Bologna-Modena