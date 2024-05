Nella mattina di oggi verso le ore 8.30, in via Croce alla Bolognina di Castelvetro, un’autovettura è uscita di strada precipitando in un canale. I Vigili del fuoco, allertati dal 118, sono intervenuti con una squadra da Vignola, supportata da autogru e furgone soccorso fluviale da Modena.

Il conducente, un giovane di 19 anni, è stato stabilizzato dentro l’autovettura e liberato dalle lamiere in cui era incastrato. E’ stato quindi portato al livello stradale e affidato alle cure dei sanitari, poi condotto all’ospedale di Baggiovara in codice di massima gravità.

Successivamente è stata recuperata la vettura. La circolazione stradale è stata bloccata per il tempo necessario alle operazioni. Sono intervenuti anche i carabinieri.