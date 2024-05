Verrà reso pubblico, il 31 maggio 2024, un innovativo depliant turistico sui tesori naturali di Montefiorino, arricchito da un’audioguida realizzata da ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado J.F.Kennedy. L’iniziativa si chiama “Adotta un angolo di biodiversità” ed è sostenuta dalla Fondazione di Modena, con il contributo del Comune di Montefiorino.

Molti conoscono rocche e castelli, monumenti e opere antiche. Accanto a queste bellezze create dall’essere umano c’è un mondo che rimane in secondo piano, di cui spesso nemmeno i residenti sono consapevoli. I più tecnici la chiamano biodiversità: una parola che ha a che fare con la bellezza, ma anche con tutto ciò che ci permette di vivere su questo Pianeta. Un pianeta maltrattato, consegnato alle cure delle nuove generazioni.

Così gli educatori di Ramingo APS, in collaborazione con AmBios – per una comunicazione dell’ambiente, hanno messo insieme i pezzi: perché non chiedere proprio alle nuove generazioni di conoscere meglio la biodiversità del loro territorio? Perché non dare loro l’opportunità di raccontarla agli altri, di spiegare perché è importante e perché va rispettata?

Ne è nato un percorso che si è svolto nell’anno scolastico 2023-24. La prima fase ha visto Katia Laudicella, educatrice ambientale e guida ambientale escursionistica del territorio, entrare nelle classi della scuola per raccontare i luoghi preziosi e sconosciuti di Montefiorino. Dopo uno sguardo generale sulle valli del Dolo e del Dragone, sono stati scelti due angoli di biodiversità in particolare: il Monte Calvario e il torrente Dragone.

Nella seconda fase, accompagnati da Andrea Genzone, ragazzi e ragazze hanno scritto i testi dell’audioguida, ricercando e selezionando informazioni. Infine si sono messi davanti ai microfoni e li hanno registrati per il pubblico. Una sfida non banale, che hanno affrontato con successo.

Ne è risultato un bellissimo depliant dotato di testi, immagini e QR code, attraverso i quali si possono ascoltare le voci di ragazze e ragazzi, oltre ai suoni del territorio, raccolti ed editati appositamente per questo progetto.

Il pieghevole è liberamente disponibile presso i diversi luoghi pubblici e di interesse del Comune di Montefiorino. I racconti dei ragazzi possono essere ascoltati anche su www.ramingo.org.