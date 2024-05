Dopo il successo dei primi due mesi, prosegue anche per tutto il mese di giugno la campagna promozionale per i Musei del Duomo, avviata all’inizio di aprile, che prevede la distribuzione di coupon con sconto del 50 per cento sul biglietto d’ingresso ai musei, costituiti dalle sezioni del Lapidario e del Tesoro e dal nuovo allestimento multimediale. I musei fanno parte del sito Patrimonio mondiale di Modena e rappresentano il completamento ideale alla visita della Cattedrale e della Ghirlandina.

In aprile e maggio, i visitatori che hanno acquistato il biglietto per la Torre civica o che hanno partecipato al Modena city tour o a una visita al Palazzo Ducale hanno ricevuto un coupon sconto per entrare ai Musei del Duomo pagando il biglietto la metà (3 euro invece di 6 euro) valido fino alla fine del 2024.

Sono diecimila i coupon distribuiti e oltre 900 persone li hanno già utilizzati per includere anche i Musei del Duomo nella loro visita. Tra loro, circa il 32 per cento sono turisti stranieri provenienti dall’Europa (in particolare Francia, Germania e Gran Bretagna) ma anche da Stati Uniti, Canada, Brasile, Singapore, Sudafrica, Messico, Corea del Sud. I visitatori italiani provengono in massima parte da fuori provincia (dal territorio modenese arriva, infatti, solo il 4 per cento).

L’iniziativa, organizzata dal servizio di Promozione della città e turismo del Comune di Modena, con i Musei del Duomo e la Basilica metropolitana di Modena, in collaborazione con Modenatur, è stata diffusa attraverso una campagna digitale integrata nel più ampio progetto biennale di promozione del sito Unesco di Modena, contribuendo così a valorizzare ulteriormente il ricco patrimonio culturale della città a livello nazionale e internazionale. La campagna è stata comunicata, come tutte le precedenti, anche attraverso il sito visitmodena.it.