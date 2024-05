È stata inaugurata oggi la nuova “Casa dell’acqua” in piazza Cesare Battisti a Solignano Nuovo. Presenti alla breve cerimonia il vicesindaco di Castelvetro, Giorgia Mezzacqui, e il direttore di Atersir, Vito Belladonna (nella foto). Insieme al taglio del nastro, un laboratorio didattico a “tema acqua” per i bambini a cura di Lumaca-CEAS Valle del Panaro, a cui ha fatto seguito un intrattenimento teatrale per i ragazzi delle locali scuole elementari “Don Gatti”.

La nuova Casa dell’acqua di Solignano è stata realizzata sulla scia del progetto-pilota realizzato nel 2018 nel centro storico di Castelvetro, ed anche questa struttura eroga acqua potabile come quella distribuita nelle case dall’acquedotto, migliorata da un impianto tecnologico avanzato di filtrazione, di raffreddamento e gasatura, allo scopo di ottenere un prodotto dal gusto e dall’odore migliore, garantendo comunque le caratteristiche di salubrità, assenza di carica batterica e di altri possibili contaminanti, come previsto dalla normativa vigente per le acque potabili.