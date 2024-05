La Chiesa di Reggio Emilia-Guastalla sarà in festa domenica 2 giugno per l’ordinazione di due nuovi presbiteri. Nella celebrazione eucaristica che avrà inizio alle 18.30 in Cattedrale a Reggio Emilia i diaconi Claudio Boretti e Antonio Franco diventeranno presbiteri per l’imposizione delle mani e la preghiera dell’Arcivescovo Giacomo Morandi.

La liturgia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube La Libertà Tv a cura del Centro diocesano Comunicazioni sociali.

Claudio Boretti nasce il 6 ottobre 1955 a Reggio Emilia ed è originario della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria in Scandiano. Inizia molto giovane a lavorare come metalmeccanico in un’azienda scandianese dove rimane fino al 2013, anno del pensionamento. Nell’ottobre del 2017 viene ordinato diacono e svolge il suo servizio nella Pieve di Scandiano in particolare nell’accompagnamento degli ammalati, delle persone in lutto e presso la comunità di Fellegara. Dal 2005 svolge anche servizio presso i gruppi di autoaiuto. All’inizio del 2022 matura il desiderio del presbiterato e svolge un cammino di discernimento accompagnato da don Daniele Moretto e negli ultimi mesi dalla comunità del Seminario.

Don Claudio presiede la prima Messa domenica 9 giugno alle ore 18 nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (Chiesa grande) in via Pellegrini a Scandiano.

Antonio Franco nasce il 4 gennaio 1984 a Parma ed è originario della parrocchia di Sant’Antonio di Padova in Reggio Emilia. Consegue il diploma di perito agrario all’Istituto tecnico agrario Zanelli. Nel 2003 si iscrive alla Facoltà teologica di Bologna e dal 2012 al 2019 insegna religione nelle scuole superiori. Nel 2013 è istituito accolito. Dal 2013 al 2018 presta servizio come cerimoniere vescovile. Inizia nel 2018 il suo percorso nel Seminario della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla svolgendo servizio pastorale con il gruppo vocazionale Samuel e con il percorso “Pozzo di Giacobbe”, poi per tre anni nella Pieve di Scandiano e ancora come cerimoniere del Vescovo. Ordinato diacono l’8 maggio del 2022, dallo scorso settembre ha svolto il suo servizio a Sassuolo come incaricato per la pastorale giovanile.

Don Antonio presiede la prima Messa domenica 9 giugno alle ore 10.30 nella chiesa di Sant’Antonio di Padova in via Mutilati del Lavoro a Reggio Emilia.