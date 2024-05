Si trovava in strada a piedi, lungo via Piave di Sant’Ilario d’Enza, quando i carabinieri della locale stazione, nello svolgimento di un servizio perlustrativo e di controllo alla circolazione stradale, notavano l’uomo il quale alla loro vista tentava di nascondersi. I militari, insospettiti dall’atteggiamento, si avvicinavano per un controllo, e durante le operazioni di identificazione l’uomo estraeva dalle tasche del pantalone, facendo cadere a terra, due involucri in cellophane contenenti sostanza stupefacente: una dose confezionata del peso complessivo di circa mezzo grammo di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” ed una dose confezionata contenente modica quantità di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.

È accaduto nel tardo pomeriggio del 27 maggio scorso. Dopo il rinvenimento dello stupefacente, i militari hanno condotto l’uomo nei locali del vicino Comando Stazione per approfondire i controlli. All’interno del suo portafoglio veniva rinvenuta la somma in denaro di 380:00 euro, suddivisa in banconote da vario taglio. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Sant’Ilario d’Enza hanno quindi denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 26enne nord africano senza fissa dimora.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.