Nell’ambito della programmazione didattica di Ateneo di UNIMORE (Università di Modena e Reggio Emilia) è stata approvata la proposta di attivazione di un Corso di Laurea Magistrale in Bioingegneria per l’innovazione in Medicina (classe di Laurea LM-21 Ingegneria Biomedica) a partire dall’Anno Accademico 2024/2025, avanzata dal Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze e dal Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”.

A fronte dell’impegno concreto dell’Ateneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha supportato l’iniziativa con un finanziamento fino a 1.500.000 euro per la copertura di una posizione da Ricercatore a tempo determinato Tenure Track – RTT (SSD ING-INF/06 – Bioingegneria elettronica ed informatica, settore caratterizzante per la classe di Laurea LM-21 Ingegneria Biomedica) ed altre spese accessorie riguardante il supporto concreto della gestione didattica del Corso di Laurea ad esempio per contratti di PTA a tempo determinato personale tecnico amministrativo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola ha inoltre destinato due locali presso la nuova sede operativa della Fondazione in Piazza Matteotti 2 a Mirandola proprio in funzione del supporto amministrativo alla didattica stessa.

Il Presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Francesco Vincenzi – che ha annunciato insieme al Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro la partnership nel corso della manifestazione che recentemente ha assegnato i Premi Pico 2024 – dichiara, nell’ambito della programmazione annuale 2024, che era stata prevista l’attività volta a “supportare lo sviluppo di corsi universitari che siano di connessione tra le necessità delle aziende e l’inserimento dei giovani nel contesto industriale del territorio ed in particolare quello riguardante l’istituzione di un Corso di Laurea in ‘Ingegneria dei Sistemi Medicali per la persona’ a Mirandola, anche promuovendo e coordinando le varie realtà locali (Enti Pubblici ed Associazioni di categoria) e l’Università di Modena e Reggio Emilia”.

Proprio con la duplice firma della convezione, domenica 26 maggio 2024, si è raggiunto questo importante risultato per il quale il Magnifico Rettore Carlo Adolfo Porro, ringraziando la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola per il prezioso contributo e supporto, ha sottolineato come il protocollo siglato rafforzi la strategia dell’Università di Modena e Reggio Emilia nell’ambito della didattica innovativa e del trasferimento tecnologico. L’accordo consente anche di consolidare la partnership con le istituzioni locali ed il distretto produttivo.

Nella foto il momento della firma della Convenzione, da sinistra: il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola Francesco Vincenzi, il Segretario Generale della Fondazione, Cosimo Quarta e il Magnifico Rettore dell’Università di Modena e Reggio Emilia Carlo Adolfo Porro