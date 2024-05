Dal 10 giugno scatta un’importante novità per la mobilità sostenibile in città: chi ha un abbonamento al trasporto pubblico potrà infatti utilizzare gratuitamente il servizio di bike-sharing per tutto il 2024.

Ecco come si potrà attivare l’agevolazione:

aprire l’app RideMovi

cliccare sul link presente nel pop up

inserire i dati richiesti: numero tessera Mi muovo, nome e cognome, data di nascita, email, numero di cellulare

si riceve un coupon da 8 corse equivalente a 20 euro

inserire il coupon nell’app per attivare la promozione

Le corse sono da 30 minuti. Attenzione: fare 31 minuti equivale a due corse.

Esauriti i primi 20 euro, se ne possono richiedere altri 20 con la stessa procedura, finché l’abbonamento Tper è ancora attivo.