Emiliano Bigica visibilmente commosso ai microfoni del post partita ha dichiarato:

“Speravo fosse la volta buona e confidavo nella maturità straordinaria del ragazzi. Abbiamo raggiunto un obiettivo inimmaginabile in Agosto. Quello che stiamo provando è indescrivibile per il Sassuolo Calcio che in questo momento deve digerire una grande delusione. Ci fa un grande piacere essere riusciti a riportare un sorriso”.

Ad una domanda sul suo futuro dopo quattro anni in neroverde e un titolo vinto, così il Mister del Sassuolo:

“Io sono a scadenza di contratto e una volta finito di festeggiare nei prossimi giorni parleremo con la società. Per ora posso solo ringraziare tutti, famiglia Squinzi e tutta la società”.

Claudio Corrado