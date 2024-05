Il calcio è davvero incredibile e lo è così tanto che una società sportiva che retrocede in serie A dopo undici anni dalla promozione, vince con la sua formazione Primavera il campionato per la prima volta nella sua storia, superando la Roma per 3 a 0.

I ragazzi di Emiliano Bigica hanno portato a termine un capolavoro e si ritrovano con il tricolore cucito sul petto, dopo averla sfiorata solo un anno fa la finale play off.

Al Viola Park sono stati Falasca, Cinquegrano e il solito Russo (capocannoniere) a mettere la firma su questa serata impossibile da dimenticare per il calcio giovanile di casa nostra. La Roma nonostante gli undici punti di vantaggio in regular season deve cedere il passo agli emiliani imprendibili in questi play off.

Per la cronaca (e la storia) il Sassuolo si è presentato davanti all Roma con Theiner; Cinquegrano, Corradini, Loeffen, Falasca; Kumi ( capitano), Lopes, Leone; Bruno, Knezovic; Russo.

A disposizione di Emiliano Bigica Scacchetti, Di Bitonto, Baldari, Mussini, Rovatti, Beconcini, Pigati, Neophytou, Minta, Ravaioli (79’), Parlato (87’)

Una vittoria che è stata possibile grazie alla serietà e il lavoro di tutta la rosa e dello staff tecnico e dirigenziale senza alcun dubbio.

Claudio Corrado