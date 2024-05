Sulla raccolta differenziata si sono raggiunti ottimi risultati anche a Campogalliano ma c’è ancora spazio di miglioramento ed è bene fare un ulteriore salto di qualità. Come spiegano da AIMAG e dall’Amministrazione comunale, le cose stanno andando bene ma si può ancora migliorare, serve impegnarsi ancora un po’ di più, in particolare sulla plastica.

“Non tutta la plastica è…yellow” è il titolo di una nuova campagna informativa che l’azienda multi servizi ha attivato e di una lettera ai cittadini in distribuzione in questi giorni in tutte le abitazioni del territorio AIMAG, per ottenere un miglioramento della qualità della raccolta differenziata complessiva, ma in particolare per quanto riguarda la raccolta degli imballaggi leggeri in plastica, acciaio e alluminio. La lettera, consegnata insieme al periodico AIMAG Notizie, contiene indicazioni sulle corrette modalità di differenziazione degli imballaggi leggeri, in particolare viene dettaglio cosa è “Yellow”, ovvero va conferito nel sacco giallo, e cosa non lo è, e va pertanto nell’indifferenziato. Si ricordano inoltre gli strumenti a disposizione dei cittadini per chiarire dubbi e necessità su come gestire correttamente la plastica, quali i vademecum cartacei ritirabili presso gli Ecosportelli e il rifiutologo on line, consultabile anche tramite l’app MyAIMAG.

Va poi ricordato che gli operatori e i tecnici della raccolta AIMAG faranno controlli sempre più puntuali sui contenuti dei sacchi gialli. In presenza di rifiuti difformi il sacco non verrà ritirato e sarà apposto un adesivo “parlante” di non conformità che evidenzierà l’errore riscontrato, il QR-code di cui l’adesivo è dotato mostrerà una guida con informazioni utili alla corretta differenziazione.

“Solo agendo tutti insieme – spiegano i promotori della campagna – potremo contribuire alla corretta differenziazione degli imballaggi leggeri per consentire un miglior riciclo di questi materiali, andando quindi a ridurre la produzione di nuova plastica e di quella dispersa nell’ambiente”.

Per leggere la lettera integrale e consultare l’elenco delle differenze di conferimento da caso a caso, è possibile consultare il link

https://www.aimag.it/wp-content/uploads/2024/05/Lettera-Cittadini-RACCOLTA-PLASTICA.pdf