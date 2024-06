Chi arriva da Spilamberto vedrà una grande ciliegia in polipropilene e resina che ingloba le varie gradazioni di rosso delle varietà nostrane, dalla moretta al durone all’amarena. Chi vi girerà attorno potrà aprezzare il gioco prospettico di sottili lame che si alzano verso il cielo. E’ opera di Linda Pedretti, studentessa della classe terza H indirizzo “Architettura e Ambiente”, il progetto che ha ottenuto il punteggio più alto tra quelli presentati dalle classi del Venturi che hanno partecipato al percorso, condiviso tra Comune e lo stesso Istituto, per un arredo a tema “ciliegia” della rotatoria Don Lidio Botti che si trova all’ingresso della città di Vignola.

Nella mattinata di sabato 1° giugno si è svolta, presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, la presentazione del percorso conclusasi con la proclamazione dei tre lavori che hanno ottenuto il punteggio più alto assegnato dalla Commissione di valutazione. La Commissione era composta dai rappresentanti degli uffici Urbanistica, Viabilità e Cultura del Comune di Vignola, dell’associazione Slow Food Vignola e Valle del Panaro, dell’associazione Amici dell’Arte aps e del Consorzio di tutela della ciliegia di Vignola IGP. I criteri secondo i quali sono stati assegnati i punteggi alle opere sono la fattibilità tecnica ed economica, la rispondenza alla normativa in vigore definita dal Codice della Strada e dai relativi atti giuridici connessi e la rispondenza filologica all’argomento oggetto del progetto sia artisticamente che di contenuto.

I tre progetti che hanno ottenuto i maggiori punteggi sono quelli di Linda Pedretti (551 punti), Giorgia Cilibenti, 5A indirizzo Design dell’Arredamento (508 punti) e Nethara Ponnamperumage, 3H indirizzo Architettura e Ambiente (483 punti). Ai ragazzi è stato consegnato un attestato, alla scuola, invece, il Comune di Vignola darà un contributo di 5mila euro per l’organizzazione dell’intero progetto. Tutti i progetti elaborati dagli studenti del Venturi sono in mostra presso il Salotto Muratori, in via Selmi, a Vignola, a cura dell’associazione Amici dell’Arte, fino al 16 giugno.

Dal punto di vista formale, il Comune di Vignola ha avviato una convenzione con l’Istituto Venturi che ha inserito il progetto nei cosiddetti PCTO, i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Tra dicembre e gennaio, si sono svolti gli incontri preparatori in classe, con tecnici comunali e con Slow Food per inquadrare il progetto da un punto urbanistico, storico e socio-economico. Poi i ragazzi, accompagnati dai loro docenti, hanno visitato Vignola e i suoi principali monumenti. Gli insegnanti che hanno seguito il progetto sono Emanuela Giovinezza, Caterina Calogero e Paola Vistoli per la 3H; Maria Grazia Villani e Filomena Marino per la 4B; Luana Sarti, Gian Paolo Vadalà e Caterina Calogero per la 5A.

Intenzione dell’Amministrazione di Vignola è ora quella di reperire le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera: l’obiettivo, con l’aiuto degli sponsor, è di realizzarla in tempo da poterla inaugurare nel corso dell’edizione 2025 della manifestazione “Vignola, è tempo di ciliegie”. L’Amministrazione di Vignola si congratula con gli studenti, con i docenti e con la dirigenza dell’Istituto Venturi per l’alto livello dei lavori prodotti e ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, hanno consentito lo svolgimento di questo percorso progettuale.