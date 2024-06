In vista delle prossime elezioni, l’ufficio anagrafe e l’ufficio elettorale osserveranno i seguenti orari di apertura straordinaria per il rilascio di carte d’identità elettroniche per tutti gli elettori sprovvisti di altro documento e di tessere elettorali:

martedì 4 e mercoledì 5 giugno dalle ore 14,30 alle ore 17,30

venerdì 7 giugno dalle ore 12,30 alle ore 18

sabato 8 dalle ore 9 alle ore 23

domenica 9 giugno dalle ore 7 fino alla chiusura delle votazioni (ore 23)

Si rammenta che l’esibizione della tessera elettorale è obbligatoria e che l’identificazione al seggio può avvenire mediante presentazione di:

carta d’identità (cartacea o elettronica) o altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione purché munito di fotografia, per esempio la patente di guida

carte di identità e altri documenti di identificazione rilasciati dalla pubblica amministrazione, anche se scaduti, purché da non oltre tre anni;

tessere di riconoscimento rilasciate dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;

tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali purché munite di fotografia

ricevuta della CIE, rilasciata dal Comune in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Lunedì 10 giugno i Servizi Demografici saranno chiusi al pubblico ad eccezione delle urgenze di stato civile (atti di morte).