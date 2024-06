Grave incidente stradale la scorsa notte intorno alle 3:30 in via dei Mille a Reggio Emilia. Ferito grave un uomo di 34 anni che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto. Incastrato nell’abitacolo è stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 e dai Vigili del fuoco di Reggio Emilia, quindi trasportato all’ospedale in codice di massima gravità.

Poco dopo l’1:00 un altro grave incidente stradale era avvenuto in via Emilia a Villa Cella, dov’è stato investito un pedone. Si tratta di un uomo, soccorso e trasportato al Santa Maria Nuova, pure lui in gravi condizioni.