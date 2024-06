Nel mese di giugno si raccolgono le candidature al Comitato di indirizzo della Fondazione Per Soliera, nata a partire dal lascito testamentario del limidese Leo Govi. Sono invitate a farne parte tutte le realtà associative del territorio che offrono servizi sociali, le associazioni di categoria e quelle sindacali. Sulla homepage del sito internet del Comune di Soliera è disponibile il modulo che va inviato all’email: fondazionepersoliera@gmail.com entro e non oltre le ore 12 del 30 giugno 2024. Ogni realtà può presentare una o due candidature (nel secondo caso, un uomo e una donna), ma un unico candidato può rappresentare anche più di un’associazione.

Creata nel rispetto delle volontà di Leo Govi, il 94enne che nel 2021, alla sua scomparsa, indicò il Comune di Soliera come destinatario del suo patrimonio, la “Fondazione per Soliera” si è data come obiettivo principale quello di utilizzare lasciti e donazioni a fini sociali per la comunità solierese. La mission è assicurare ai donatori il rigoroso rispetto delle loro volontà, e alla comunità i frutti di una filantropia volta al bene comune. Non solo: si vuole anche offrire ai cittadini un ulteriore canale di partecipazione in più, senza scopi di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Dopo la costituzione del Consiglio direttivo presieduto a titolo gratuito da Vittorio Beneforti, con Licia Mantovani alla vicepresidenza, Lauro Lugli, Roberto Panini e Roberto Zanoli, ora è il momento di raccogliere le candidature per il Comitato di indirizzo.