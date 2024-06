Piazza Santo Stefano: anche quest’anno, come due anni fa, cittadini e turisti potranno ammirare l’annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri in città. Nel 2022, la location scelta per celebrare la festa è stata piazzale Mario Jacchia dei Giardini Margherita, un’area verde che ha attirato centinaia di persone, tra cui famiglie e bambini, attratte dallo schieramento dei Reparti dei Carabinieri. Nel 2023, a seguito degli eventi alluvionali che hanno visto l’impiego dei Carabinieri a fianco delle popolazioni colpite, la festa non si è svolta in tutte le Provincie dell’Emilia Romagna, come segno di rispetto.

Alle ore 10:30 di mercoledì 5 giugno 2024, i Carabinieri della Legione Emilia Romagna tornano in piazza per festeggiare il 210° annuale di fondazione con la cittadinanza, i turisti e tutti coloro che vorranno assistere all’evento, nella suggestiva location di Piazza Santo Stefano, uno dei luoghi simbolici di Bologna e sicuramente tra gli scorci più caratteristici d’Italia.