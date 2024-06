Ha un nuovo nome la rassegna estiva proposta nel 2024 dal centro giovani La Villa: si intitola “LA VILLA SUMMER” e prenderà il via venerdì 7 giugno col concerto dei Modena Park, Vasco tribute band che si esibiranno alla Villa, in via Mattei 13, a partire dal,le ore 21,30.

Come consuetudine a Campogalliano, la proposta di spettacoli e concerti estivi organizzati dal Centro Giovani Villa Bi, si veste di nuovo, composta da una serie di 9 serate, soprattutto a carattere musicale, comprendente il ritorno del minifestival blues, proposte tra Villa Bi e parco Tien An Men nei mesi di giugno e luglio.

Saranno appuntamenti dal sapore diverso; anche grazie alla collaborazione con la scuola di musica Audiovilla, nei quali la musica sarà la protagonista principale, senza però escludere altre forme di intrattenimento. Infatti il calendario prevede le esibizioni di Three Side (mercoledi 12/6, in Villa) col loro pop rock classic anni 80/90, il Latin Soul Trio, aperitivo in musica, in Villa (domenica 16/6 alle 19), il Blues&Grill festival, al Parco Tien An Men, con le band di Simone Galassi (venerdi 5/7) e Graziano Romani (sabato 6/7), e, sempre in villa, l’ultimo concerto del ciclo con il rock dialettale de Le Cagne Pelose (domenica 7/7 alle 21,30).

Da evidenziare poi l’appuntamento con Audiovilla Summer day, al Parco Tien An Men, con i saggi della scuola musica (lunedi 1/7 alle 20), frutto della collaborazione con la scuola di orientamento musicale che opera all’interno di Villa Bi, una realtà dalla quale sono usciti vari solisti e band che ormai si esibiscono stabilmente in giro per la Provincia.

Infine da segnalare il ‘Festivalsport’, due giorni di musica, sport ed aperitivo per ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori, organizzato da pol Campo e Accento, in Villa, mercoledi 19/6 e giovedi 20/6 con tornei ed esibizioni di basket, boxe e parkour.

Per informazioni e prenotazioni LAVILLA 059.6233356