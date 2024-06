Proseguono le attività dell’ufficio mobile della Polizia Locale di Formigine. L’iniziativa, lanciata a gennaio 2023 per rafforzare la presenza degli agenti sul territorio, soprattutto nelle frazioni, ha l’obiettivo di avvicinare la Polizia ai cittadini. Il progetto consente ai residenti di segnalare direttamente problematiche, proporre migliorie o semplicemente dialogare con gli agenti e si configura come un’efficace azione di polizia di prossimità che, grazie agli appuntamenti fissi, ha dato vita a un percorso partecipato con i cittadini, rendendo protagonisti anche i comparti più piccoli e migliorando la sicurezza attraverso controlli mirati basati sulle segnalazioni ricevute.

Inoltre, gli incontri sono l’occasione per diffondere le informazioni sullo sportello “Non da soli”, nato nel 2019 per supportare le vittime di reato sul territorio comunale e che dallo scorso anno ha ampliato le fattispecie per le quali i cittadini possono richiedere un contributo economico, introducendo aiuti per i furti di biciclette e i furti nelle auto. Dopo le recenti tappe a Magreta e Colombaro, i prossimi appuntamenti sono previsti per il 24 giugno a Corlo e l’8 luglio a Casinalbo.

Sempre nell’ambito delle iniziative legate alla sicurezza, si è recentemente concluso il corso per i nuovi volontari organizzato dalla Polizia Locale di Formigine in collaborazione con quella di Modena. Grazie al percorso si sono aggiunti 3 nuovi volontari della sicurezza attivi sul territorio di Formigine, portando il corpo a un totale di 40 volontari.

Infine, domani, giovedì 6 giugno, si terrà l’esame finale per una quindicina di nuovi volontari che entreranno a far parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri e opereranno a Formigine. Sempre domani, la Polizia Locale di Formigine sottoscriverà proprio con l’ANC una convenzione per intensificare i controlli in modo particolare nelle aree verdi, nei mercati e nelle parrocchie delle frazioni.