Nella mattina di ieri, martedì 4 giugno, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti presso un negozio di telefonia di via Emilia San Pietro a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, di un presunto furto.

Giunti sul posto, gli agenti prendevano subito contatti con il titolare del negozio che riferiva di aver notato un soggetto che, dopo aver preso dagli scaffali una confezione di cuffie wireless, si allontanava a piedi subito seguito da un dipendente.

Dopo aver raccolto le descrizioni del presunto autore del furto, gli operatori iniziavano le sue ricerche riuscendo ad individuarlo qualche minuto dopo nei pressi di via Monzermone.

Il soggetto, un 46enne di origine georgiana, già noto alle forze di polizia con precedenti per reati contro il patrimonio, a seguito di una perquisizione personale, veniva trovato in possesso anche di un coltello da cucina interamente in acciaio oltre che quattro tronchesine per unghia di varie dimensioni.

Grazie anche alla visione delle immagini di videosorveglianza, presenti all’interno dell’esercizio commerciale, non emergevano dubbi sulla responsabilità dell’uomo che veniva filmato mentre si impossessava delle cuffie wireless e si allontanava dal negozio.

Portato presso i locali della Questura e al termine degli opportuni accertamenti di rito, il 46enne è stato deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di furto aggravato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.