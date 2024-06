Torna domenica, 9 giugno, a partire dalle ore 17 nella bellissima cornice del Parco Pineta di Casina, il grande spazio verde al centro del paese, la Festa delle Culture. Giunta ormai all’ottava edizione, si tratta di una ricorrenza ormai molto attesa in paese, che crea momenti di incontro e fratellanza partendo dalla voglia di incontrarsi, di conoscersi e di assecondare quel desiderio di ospitalità e condivisione che ogni cultura e tradizione, nel mondo, ha nel proprio Dna. La Festa delle Culture è organizzata dall’Associazione di promozione sociale Effetto Notte con il patrocinio del Comune di Casina.

Afferma in una nota l’Associazione Effetto Notte: “Siamo particolarmente orgogliosi di questa festa, che in otto anni ci ha portato a conoscere più approfonditamente le comunità straniere residenti sul nostro territorio. Attraverso questa festa sono state costruite relazioni forti, che si sono espresse in collaborazioni che vanno anche oltre questo evento. Ringraziamo il Comune che ha sempre creduto nella festa sostenendola e collaborandovi con convinzione”.

Quest’anno saranno sette le comunità straniere che allestiranno i loro stand: Marocco, Tunisia, Senegal, Bosnia, Romania, Albania ed Egitto.

Stand in cui saranno proposti i piatti e prodotti tipici di ciascuna comunità, allestendoli anche con abiti, decorazioni, bandiere e suppellettili dei Paesi d’origine.

Sarà possibile quindi partecipare in modo gratuito al grande Buffet multietnico che regalerà come sempre profumi, colori, suoni e sapori del mondo. Chi vorrà potrà lasciare un’offerta libera per le attività dell’associazione. Una festa alla quale tutta la comunità di Casina e dell’Appennino è invitata.

Per maggiori informazioni: www.effettonotte.it, tel. 349 4433017.