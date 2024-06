In occasione delle elezioni europee ed amministrative dell’8 e 9 giugno, l’Ufficio Elettorale del Comune di Maranello osserva orari di apertura straordinari: è aperto venerdì 7 giugno dalle 9 alle 18, sabato 8 dalle 8.30 alle 23, domenica 9 dalle 7 alle 23.

Durante le aperture è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale per il rilascio di una nuova tessera elettorale, in caso di tessera smarrita o esaurita. In concomitanza con le operazioni di voto e scrutinio, il Servizio Comunicazione Demografici del Comune di Maranello è chiuso al pubblico nelle giornate di sabato 8 e lunedì 10 giugno; sono garantiti i seguenti servizi essenziali: sabato 8 giugno dalle 8.30 alle 12.30 e lunedì 10 dalle 10 alle 13 servizio di Polizia Mortuaria e urgenze comprovate (carte di identità cartacee urgenti), sabato 8 dalle 8.30 alle 12.30 anche il rilascio delle tessere elettorali.