Per fronteggiare le difficoltà nel pagamento del canone di locazione, come negli anni scorsi la Regione Emilia Romagna mette a disposizione contributi per i proprietari di alloggi che, in accordo coi propri inquilini, intendono abbassare il canone di locazione.

La concessione del contributo è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie erogate dalla Regione Emilia Romagna.

Tutte le informazioni sono contenute nell’Avviso Pubblico, che si invita a leggere integralmente sul sito web del Comune di Guastalla.

VANTAGGI

· gli inquilini vedranno ridurre il proprio affitto;

· i proprietari riceveranno un contributo che andrà a coprire parte della riduzione del canone.

REQUISITI

· cittadinanza italiana oppure di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure di uno Stato non appartenente all’Unione Europea ma con permesso di soggiorno di durata di almeno un anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito per locatore e conduttore);

· ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a € 35.000,00 (requisito per il conduttore);

· titolarità di contratto di affitto ad uso abitativo regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate da almeno sei mesi;

· stipula della rinegoziazione del contratto registrata all’Agenzia delle Entrate;

· assenza di coniugio o parentela fino al terzo grado o affinità fino al secondo grado tra locatore e conduttore;

TIPOLOGIE DI RINEGOZIAZIONI

Ci sono 2 tipologie di rinegoziazione:

1. Abbassamento del canone di affitto libero o concordato:

· la riduzione deve essere di almeno il 20% per una durata non inferiore a 6 mesi

· l’affitto mensile rinegoziato a carico dell’inquilino non potrà essere superiore a € 800,00

· il contributo sarà diverso in base ai mesi di durata della rinegoziazione

2. Modifica della tipologia contrattuale da libero a concordato e abbassamento del canone di affitto

· il nuovo contratto a canone concordato non potrà avere canone mensile superiore a € 700,00

· il contributo verrà calcolato sui primi 24 mesi del nuovo contratto per un massimo di € 4.000,00

DOMANDA

La domanda deve essere

· presentata dal locatore su apposito modulo nel Comune dove si trova l’alloggio oggetto della rinegoziazione del contratto;

· compilata in tutte le sue parti, pena il suo respingimento;

· sottoscritta sia dal locatore che dal conduttore;

· consegnata a mano allo Sportello Sociale (previo appuntamento telefonando allo 0522-839749) oppure trasmessa via pec all’indirizzo guastalla@cert.provincia.re.it

Alla domanda dovranno essere allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

· copia del documento di identità in corso di validità del locatore (copia del titolo di soggiorno se con cittadinanza extra-europea);

· copia del documento di identità in corso di validità del conduttore (copia del titolo di soggiorno se con cittadinanza extra-europea);

· copia del contratto di locazione debitamente registrato (con indicazione della registrazione);

· copia della rinegoziazione registrata all’Agenzia delle Entrate.

Le domande vengono gestite con la procedura “a sportello” senza la formulazione di graduatorie.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

· assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica;

· contratto di locazione ad uso abitativo con categorie catastali A/1, A/8, A/9.

CONTROLLI

Il Comune di Guastalla effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e, prima della concessione del contributo, procede alla verifica del possesso dei requisiti con particolare attenzione all’avvenuta registrazione della rinegoziazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Sul sito istituzionale del Comune di Guastalla il bando completo:

https://api.wp.ai4smartcity.ai/rest/v1/storage/media/allegato-file/956915f1-209d-4884-6a2b-08dc808a3d7a?tenant=comune-guastalla-re-it

Info: Servizi Sociali (tel. 0522 839749)