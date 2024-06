Ultimo giorno di scuola oggi per gli studenti della nostra regione. Salvo per i ragazzi delle superiori che avranno l’esame di maturità da sostenere, in Emilia-Romagna tutte le scuole riprenderanno le lezioni lunedì 16 settembre 2024 e le concluderanno venerdì 6 giugno 2025.

Sono previste le seguenti sospensione delle lezioni:

commemorazione dei defunti: 2 novembre 2024;

vacanze natalizie: dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;

vacanze pasquali: dal 17 aprile al 22 aprile 2025

Come noto le scuole dell’infanzia possono, in base al piano dell’offerta formativa, anticipare la data di apertura e posticipare il termine delle attività didattiche, che deve essere comunque previsto entro il 30 giugno di ciascun anno scolastico.

Le singole istituzioni scolastiche hanno facoltà di procedere ad adattamenti del calendario scolastico, nel rispetto delle date di inizio e di termine delle lezioni, nonché delle festività di rilevanza nazionale.