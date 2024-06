Il Luna Park “Tempo di ciliegie”, da oltre settant’anni punto di riferimento per il divertimento a Vignola, si terrà da domani, venerdì 7 fino al 23 giugno nell’area situata tra Via Prada e la tangenziale di Vignola.

Dall’autoscontro “Studio 2000”, diventato negli anni una delle attrazioni più gettonate alla Torre Panoramica alta ben 33 metri fino alle novità come il Ranger, Booster e il Cobra, senza dimenticare i classici intramontabili come il Brucomela, da sempre il più amato dei bambini, il Luna Park di Vignola propone una quarantina di attrazioni per tutte le età.

Altra grande novità di questa edizione è il cambio sede. Infatti il Luna Park quest’anno sarà situato nell’area compresa tra Via Prada e la tangenziale, area di proprietà di Coop Allenza 3.0 e data in comodato d’uso gratuito per la manifestazione. “Ringraziamo Coop Alleanza 3.0 per averci concesso l’uso gratuito dell’area per l’allestimento del Luna Park”.

Così interviene Eros Degli Innocenti, Presidente del Consorzio “Parco Ferrari in giostra” e organizzatore del Luna Park che aggiunge: “Il Luna park è un appuntamento che i vignolesi apprezzano e che si aspettano di trovare a Vignola, infatti già molte famiglie erano preoccupate che quest’anno non si facesse in tempo ad organizzare questa importante manifestazione”.

“Oltre ad essere un appuntamento molto atteso, il Luna Park e le sue quaranta attrazioni sono gestite da una trentina di famiglie che a loro volta hanno figli di mantenere, quindi è importante portare avanti iniziative di questo tipo, non solo per il pubblico che richiede ogni anno a gran voce il Luna Park ma anche perché crea opportunità di lavoro per molte imprese dello spettacolo viaggiante” conclude Degli Innocenti.

Il Luna Park (7-23 giugno) è aperto tutti i giorni dalle 20 alle 24 con ingresso da Via Prada.