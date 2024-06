Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’entrata di Modena sud, che era prevista nelle due notti di sabato 8 e domenica 9 giugno.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione galleria “Monte Mario”, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna, nelle cinque notti di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12, giovedì 13 e venerdì 14 giugno, con orario 22:00-6:00.

Si precisa che la stazione di Sasso Marconi nord sarà regolarmente aperta in entrata verso Bologna e sarà regolarmente aperta anche l’area di servizio “Cantagallo est”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato, per poi entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio; per chi è diretto verso Padova o Ancona, vista la chiusura della stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso la A14 in modalità continuativa fino al 24 giugno, ai veicoli diretti verso Padova si consiglia di uscire a Sasso Marconi, percorrere il Raccordo Sasso Marconi, la SS64 Nuova Porrettana, SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato e la Tangenziale, per entrare in A13 a Bologna Arcoveggio; i veicoli diretti verso Ancona potranno seguire lo stesso itinerario con ingresso in A14 a Bologna San Lazzaro.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 giugno, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (km 9+000) e la stazione di Bologna Borgo Panigale (km 4+800), per chi proviene da Ancona ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano. In alternativa, chi proviene da Pescara/Ancona/Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio, per poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli, in direzione di Milano.

In ulteriore alternativa, si potrà uscire in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, il Ramo Verde della Tangenziale di Bologna ed entrare in A14 Bologna-Taranto attraverso la stazione di Bologna Borgo Panigale.

Si ricorda che la stazione di Bologna Casalecchio è chiusa in uscita per chi proviene da Ancona, in modalità continuativa.

*

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 giugno, sarà chiusa la stazione di Bologna San Lazzaro, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Fiera o di Castel San Pietro, sulla stessa A14, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.

*

Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Riccione, verso Ancona. Nella stessa notte, ma con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di servizio “Montefeltro ovest”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Rimini sud, percorrere la SS72, SS16 Adriatica, via Enrico Berlinguer e rientrare in A14 alla stazione di Riccione.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, secondo il seguente programma: dalle 22:00 di lunedì 10 alle 6:00 di martedì 11 giugno, sarà chiuso in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale.

Dalle 22:00 di venerdì 14 alle 6:00 di sabato 15 giugno, sarà chiuso in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale.