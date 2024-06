Continua il percorso di partecipazione per decidere quali possono essere le migliori forme di riuso dell’immobile in via Campania, a Montale, confiscato alla mafia e attualmente oggetto di riqualificazione.

Martedì 11 giugno alle 20.45 presso il parco Grizzaga di Montale verrà istituito il primo tavolo di negoziazione, al quale sono invitati a partecipare tanto le associazioni, le realtà organizzate del territorio, quanto i singoli cittadini che hanno proposte e contributi da offrire al progetto “Libera le idee”.

Il tavolo di negoziazione è uno strumento, un luogo e un momento di partecipazione, che viene istituito durante l’avvio del progetto, e che seguirà tutto l’andamento del percorso fino ad elaborare una proposta finale.

L’incontro sarà moderato e facilitato da un’esperta dei processi partecipativi di Kiez Agency, alla presenza dell’amministrazione comunale, dei rappresentanti di Libera Emilia Romagna Aps, di Libera Modena, e dell’Agenzia Cooperare con Libera Terra.